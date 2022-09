Regionali in Sicilia, Schifani (cdx): “Sensazioni positive, vicini alla vittoria (Di domenica 18 settembre 2022) "Ho Sensazioni estremamente positive. Giriamo la Sicilia in lungo e in largo, il consenso del centrodestra sul mio nome è molto elevato e la coalizione è unita. I dati informali sono tutti convergenti su una grande vittoria". Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana, Renato Schifani, in una videointervista alla Dire."Gli assessori saranno competenti sulla materia di cui si dovranno occupare, non saranno tecnici ma politici con una esperienza acquisita sul campo". "La mia sarà una giunta delle competenze - ha concluso -. Non possiamo perdere tempo perché un assessore, seppure in buona fede, deve prima capire come vanno le cose". Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 settembre 2022) "Hoestremamente. Giriamo lain lungo e in largo, il consenso del centrodestra sul mio nome è molto elevato e la coalizione è unita. I dati informali sono tutti convergenti su una grande". Così il candidato del centrodestrapresidenza della Regionena, Renato, in una videointervistaDire."Gli assessori saranno competenti sulla materia di cui si dovranno occupare, non saranno tecnici ma politici con una esperienza acquisita sul campo". "La mia sarà una giunta delle competenze - ha concluso -. Non possiamo perdere tempo perché un assessore, seppure in buona fede, deve prima capire come vanno le cose".

