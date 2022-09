Regina Elisabetta, Russia esclusa dai funerali: “Immorale” (Di domenica 18 settembre 2022) Lunedì 19 settembre 2022 si terranno a Londra i funerali della Regina Elisabetta II. La sede scelta è l’abbazia di Westminster, dove il feretro arriverà scortato da una processione guidata da Re Carlo III. Nella capitale inglese sono attese centinaia tra teste coronate, capi di Stato e di governo, oltre a rappresentanti delle istituzioni. Il Regno Unito si fermerà per un evento che è destinato a restare nella storia: è stata infatti predisposta la chiusura di aziende e uffici. Terminata la cerimonia, la bara verrà riportata a Windsor, il castello dove la sovrana ha trascorso gran parte della sua vita, fino alla sua ultima dimora, il Castello di San Giorgio, dove arriverà alle 15.15. elis Vi raccomandiamo... Cosa sappiamo della lettera "segreta" della ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 18 settembre 2022) Lunedì 19 settembre 2022 si terranno a Londra idellaII. La sede scelta è l’abbazia di Westminster, dove il feretro arriverà scortato da una processione guidata da Re Carlo III. Nella capitale inglese sono attese centinaia tra teste coronate, capi di Stato e di governo, oltre a rappresentanti delle istituzioni. Il Regno Unito si fermerà per un evento che è destinato a restare nella storia: è stata infatti predisposta la chiusura di aziende e uffici. Terminata la cerimonia, la bara verrà riportata a Windsor, il castello dove la sovrana ha trascorso gran parte della sua vita, fino alla sua ultima dimora, il Castello di San Giorgio, dove arriverà alle 15.15. elis Vi raccomandiamo... Cosa sappiamo della lettera "segreta" della ...

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - repubblica : Funerali regina Elisabetta. La Russia esclusa, protesta: 'E' immorale non averci invitati' - Elisabetta Mattarella a Londra per i funerali della Regina