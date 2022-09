Regina Elisabetta, la Russia esclusa dai funerali protesta: “Decisione immorale e blasfema” (Di domenica 18 settembre 2022) La Russia non ci sta. Il paese governato da Putin ha contestato duramente la Decisione di essere esclusa dai funerali della Regina Elisabetta in programma domani a Londra. Una Decisione, imposta dal governo britannico di Liz Truss, che è stata giudicata “profondamente immorale” e “blasfema”. Esclusi anche Afghanistan, BieloRussia, Birmania, Siria e Venezuela, anche a livello di ambasciatori. Lo sottolinea la Bbc rilanciando una dura dichiarazione rilasciata due giorni fa al riguardo da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca. Londra – nelle parole di Zakharova, affidate anche ai suoi profili social – avrebbe deciso di “cercare di strumentalizzare una tragedia nazionale, che ha toccato i cuori di ... Leggi su tpi (Di domenica 18 settembre 2022) Lanon ci sta. Il paese governato da Putin ha contestato duramente ladi esseredaidellain programma domani a Londra. Una, imposta dal governo britannico di Liz Truss, che è stata giudicata “profondamente” e “”. Esclusi anche Afghanistan, Bielo, Birmania, Siria e Venezuela, anche a livello di ambasciatori. Lo sottolinea la Bbc rilanciando una dura dichiarazione rilasciata due giorni fa al riguardo da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca. Londra – nelle parole di Zakharova, affidate anche ai suoi profili social – avrebbe deciso di “cercare di strumentalizzare una tragedia nazionale, che ha toccato i cuori di ...

