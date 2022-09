Regina Elisabetta funerali | l' ira di Mosca esclusa | «Decisione immorale e blasfema» Siria | Venezuela e il caso Cina | chi non ci sarà

GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - repubblica : Funerali regina Elisabetta. La Russia esclusa, protesta: 'E' immorale non averci invitati' - trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - rodolfo_remondi : RT @madiacinzia2: '18 anni appena compiuti, muore schiacciato da una lastra di ferro sul posto di lavoro durante un credito formativo'.E pi… - hadrian_empire : RT @GiovaQuez: Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta II'. Ahaha… -

A Londra prosegue l'omaggio popolare al feretro diII. Presente anche David Beckham, rimasto in fila per 12 ore, sin dalle 2,15 del mattino. ...militare per l'ultima veglia alla. Alle ...Lo stop alla Premier League per la morte dellanell'ultimo weekend e la sosta per le nazionali in arrivo non mette fretta al club inglese, che riflette. Quella di oggi, potrebbe ...La Russia giudica “profondamente immorale” e “blasfema” la propria esclusione da qualunque invito, anche a livello di ambasciatori, ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta II. Una decis ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...