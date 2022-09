Reddito, Di Maio: “Meloni vuole abolirlo, togliere soldi al Sud” (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Le persone hanno paura per l’abolizione del Reddito di cittadinanza, per il fatto che tutti i prezzi stanno aumentando, al supermercato, in farmacia mentre loro hanno sempre gli stessi stipendi e le stesse pensioni che dobbiamo aumentare, indicizzare. E poi c’è il tema delle bollette, per cui dobbiamo intervenire. Se non facciamo subito un decreto che taglia le bollette o le imprese chiuderanno o le famiglie andranno al buio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, nel quartiere di Pianura a Napoli. “Quindi, è molto importante questo intervento del decreto taglia bollette che proponiamo. E il vero voto utile è quello alla coalizione che può battere la Meloni, che vuole abolire il Reddito, togliere i ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Le persone hanno paura per l’abolizione deldi cittadinanza, per il fatto che tutti i prezzi stanno aumentando, al supermercato, in farmacia mentre loro hanno sempre gli stessi stipendi e le stesse pensioni che dobbiamo aumentare, indicizzare. E poi c’è il tema delle bollette, per cui dobbiamo intervenire. Se non facciamo subito un decreto che taglia le bollette o le imprese chiuderanno o le famiglie andranno al buio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di, nel quartiere di Pianura a Napoli. “Quindi, è molto importante questo intervento del decreto taglia bollette che proponiamo. E il vero voto utile è quello alla coalizione che può battere la, cheabolire ili ...

