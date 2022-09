Reali e leader mondiali ai funerali della Regina | chi sarà nell' abbazia di Westminster

(Di domenica 18 settembre 2022) A Londra è il giorno dell'ultimo addio allaElisabetta II. Aidisono attesi 2.000 ospiti, 500 tra, quali il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill, il capo dello Stato Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura, il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte e quello tedesco Frank-Walter Steinmeier. E poi il re Felipe e laLetizia di Spagna, idi Norvegia, Svezia, Danimarca e Monaco, l'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako, idei paesi del Commonwealth. Non ciil presidente cinese Xi Jinping, che pure ha ricevuto l'invito, una scelta che ha ...

tempoweb : Reali e leader mondiali ai funerali della #ReginaElisabetta Chi sarà nell'abbazia di #Westminster #18settembre… - serenel14278447 : L’addio a Elisabetta II, Mattarella a Londra: reali e leader in arrivo da tutto il mondo - lorybags : @LaPaola110 @Covidioti L'Ucraina è solo un campo di battaglia.Essere donna(o uomo)non è un requisito assoluto garan… - AmbrogioAmbro66 : E andiamo!!!! Tra 8 giorni Votiamo Compatti per Giorgia!!!! Rendiamo Reali i Sondaggi e diamo Fiducia a Questa Donn… - DipopoloTweet : ha chiarito Meloni – che cerchiamo di offrire risposte reali». Quanto alla prospettiva di diventare premier, la lea… -

RaiNews

... agli anziani e alla loro saggezza, alla gente comune e ai suoi bisogni. E noi leviamo la ... Perciò la Dichiarazione esorta imondiali ad arrestare ovunque conflitti e spargimenti di sangue,...... quella offerta dalla lista EV/SI è un'occasione unica di confronto nel panorama della campagna elettorale focalizzata invece su sterili e spesso rissosi dibattiti tralontani dalle... In coda per l'omaggio a Elisabetta. Carlo III riceve i leader. Domani i funerali - Aggiornamento del 18 Set delle ore 15:00 - Aggiornamento del 18 Set delle ore 15:00 A Londra è il giorno dell'ultimo addio alla regina Elisabetta II. Ai funerali nell'abbazia di Westminster sono attesi 2.000 ospiti, 500 tra reali e leader mondiali, quali il presidente degli Stati ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.