Ramon Agnelli | chi è il nuovo ballerino di Amici 22

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 settembre 2022), specializzato in danza classica, ha 21 anni e, stando a quanto compare sui social, dovrebbe vivere ad Arese. Tuttavia, non si conoscono molte informazioni riguardo la sua vita, la sua famiglia e il suo percorso di studi; l’unico elemento certo è la sua frequentazione dell’Istituto Marcelline di Milano e dell’Accademia Ucraina di Balletto sempre di Milano. Inoltre, nell’anno 2019,ha partecipato al Prix de Lausanne arrivando in semifinale (il prestigioso concorso di ballo nato nel 1973) ed è stato l’unicoitaliano a essere selezionato Successivamente ha partecipato anche allo Youth American Grand Prix – il più grande concorso internazionale di danza classica e programma di borse di studio senza scopo di lucro al mondo – e in seguito ...