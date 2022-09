Quelli che non piangono, da Brixton a Notting Hill (Di domenica 18 settembre 2022) Non tutto il Regno Unito piange la dipartita della regina, non tutti si stringono commossi intorno al ricordo della longeva sovrana. E non si tratta solo di anti monarchici, indipendentisti L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 settembre 2022) Non tutto il Regno Unito piange la dipartita della regina, non tutti si stringono commossi intorno al ricordo della longeva sovrana. E non si tratta solo di anti monarchici, indipendentisti L'articolo proviene da il manifesto.

GiovaQuez : 'Sono sempre stato filo Ucraina. Putin ha invaso un Paese sovrano quasi senza dichiarare guerra. Dobbiamo aiutare g… - davidefaraone : Ho sentito l’uomo che ha fatto scorrazzare gli agenti russi in Italia, il sovranista nei giorni pari, l’europeista… - CarloCalenda : Niente il ?@pdnetwork? è condannato a essere la spalla del ?@Mov5Stelle? per sempre. L’importante è che sia chiaro… - luragiuseppe : RT @ebreieisraele: Adesso ci son quelli che #bellaciao eh però le parole le hanno scritte i #partigiani. No nemmeno quelle, le ha scritte u… - friggio1983 : RT @TeofiloSteven: dei loro quelli che mi hanno impressionato di più sono Kim,Lobotka e Zambo Anguissa(bella bestia) -