“Pupazzo che governa per la finanza”. Paragone a valanga contro Draghi (Di domenica 18 settembre 2022) Gianluigi Paragone incontenibile su Twitter, con Mario Draghi messo nel mirino. Il leader di Italexit se la prende con il capo del governo e gli rivolge una serie di messaggi sul noto social network, criticandolo aspramente: “Draghi è qua per rompere il tessuto della piccola e media impresa italiana. Educato alla Goldman Sachs, salvò la moneta, ma non riesce a salvare le persone in carne ed ossa. Cossiga lo definì ‘vile affarista'. Se di pupazzi bisogna parlare, prezzolati o meno, a me viene in mente #Draghi. Non è mai stato eletto e parla di pressioni esterne? Draghi nemmeno sa cosa sia una tornata elettorale. Non se ne è mai preoccupato; è un nominato del Colle. Col servilismo di tutti i giornalisti a battere le mani. Draghi - ribadisce Paragone - è il pupazzetto dei ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Gianluigiincontenibile su Twitter, con Mariomesso nel mirino. Il leader di Italexit se la prende con il capo del governo e gli rivolge una serie di messaggi sul noto social network, criticandolo aspramente: “è qua per rompere il tessuto della piccola e media impresa italiana. Educato alla Goldman Sachs, salvò la moneta, ma non riesce a salvare le persone in carne ed ossa. Cossiga lo definì ‘vile affarista'. Se di pupazzi bisogna parlare, prezzolati o meno, a me viene in mente #. Non è mai stato eletto e parla di pressioni esterne?nemmeno sa cosa sia una tornata elettorale. Non se ne è mai preoccupato; è un nominato del Colle. Col servilismo di tutti i giornalisti a battere le mani.- ribadisce- è il pupazzetto dei ...

