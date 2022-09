Pula: Jessica Pieri si ritira contro il "fenomeno" Brenda Fruhvirtova (Di domenica 18 settembre 2022) La 25enne di Bagni di Lucca costretta al ritiro all'inizio del secondo set con la 15enne di Praga che si aggiudica così il trofeo del 25mila dollari femminile del sesto combined in terra sarda. Per la ceca è il settimo titolo del 2022 e della carriera Leggi su federtennis (Di domenica 18 settembre 2022) La 25enne di Bagni di Lucca costretta al ritiro all'inizio del secondo set con la 15enne di Praga che si aggiudica così il trofeo del 25mila dollari femminile del sesto combined in terra sarda. Per la ceca è il settimo titolo del 2022 e della carriera

reggaetonced : RT @Fruhvirtova: Five in a row! ?? Brenda defeats Jessica Pieri and wins W25 Santa Margherita di Pula ???? - JavierCherman : RT @Fruhvirtova: Five in a row! ?? Brenda defeats Jessica Pieri and wins W25 Santa Margherita di Pula ???? - Fruhvirtova : Five in a row! ?? Brenda defeats Jessica Pieri and wins W25 Santa Margherita di Pula ???? - TENIPOcom : ITF M25/W25 Santa Margherita di Pula - Clay (Final) Brenda Fruhvirtova (CZE) def. Jessica Pieri (ITA) 6-4 2-0 ret. - NoiTv : Jessica Pieri è in finale a Santa Margherita di Pula -

Jessica Pieri approda ai quarti di finale a Santa Margherita di Pula TENNIS - Dalila Spiteri sulla strada di Jessica Pieri che cercava i quarti di finale al torneo ITF di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. La 25enne tennista lucchese si è imposta in due set (6 - 3; 7 - 6 (7 - 4). Agevole il cammino nel ... Jessica Pieri entra negli ottavi del torneo di S.Margherita di Pula TENNIS - Buona gara di Jessica Pieri sulla terra rossa del torneo di Santa Margherita di Pula. La 25enne tennista lucchese si è infatti sbarazzata in due set (7 - 6; 6 - 1) della milanese Anna Turati. Difficoltà nel primo ... FIT Jessica Pieri è in finale a Santa Margherita di Pula Oggi (ore 14) la 25enne tennista lucchese gioca la finale del torneo ITF di Santa Margherita di Pula contro la forte ceca Brenda Fruhvirtova, testa di serie numero 2 del tabellone. Paolini, il sogno finisce Eliminata a Portorose La lucchese, campionessa in carica al torneo sloveno WTA, esce ai quarti. In Sardegna Jessica Pieri in finale al trofeo ITF di Santa Margherita di Pula ... TENNIS - Dalila Spiteri sulla strada diPieri che cercava i quarti di finale al torneo ITF di Santa Margherita di, in Sardegna. La 25enne tennista lucchese si è imposta in due set (6 - 3; 7 - 6 (7 - 4). Agevole il cammino nel ...TENNIS - Buona gara diPieri sulla terra rossa del torneo di Santa Margherita di. La 25enne tennista lucchese si è infatti sbarazzata in due set (7 - 6; 6 - 1) della milanese Anna Turati. Difficoltà nel primo ... Pula: Jessica Pieri battuta dal "fenomeno" Brenda Fruhvirtova Oggi (ore 14) la 25enne tennista lucchese gioca la finale del torneo ITF di Santa Margherita di Pula contro la forte ceca Brenda Fruhvirtova, testa di serie numero 2 del tabellone.La lucchese, campionessa in carica al torneo sloveno WTA, esce ai quarti. In Sardegna Jessica Pieri in finale al trofeo ITF di Santa Margherita di Pula ...