Pula: Jessica Pieri si ritira contro il "fenomeno" Brenda Fruhvirtova (Di domenica 18 settembre 2022) La 25enne di Bagni di Lucca costretta al ritiro all'inizio del secondo set con la 15enne di Praga che si aggiudica così il trofeo del 25mila dollari femminile del sesto combined in terra sarda. Per la ceca è il settimo titolo del 2022 e della carriera

