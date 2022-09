“Profondamente immorale". La protesta della Russia sul funerale della Regina (Di domenica 18 settembre 2022) Gran Bretagna e Russia litigano pure sulla morte della Regina Elisabetta II. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha infatti condannato la decisione di Londra di non invitare rappresentanti russi ai funerali di Elisabetta. «Riteniamo che questo tentativo britannico di utilizzare la tragedia nazionale che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, per scopi geopolitici per regolare i conti con il nostro Paese... sia Profondamente immorale», la protesta della portavoce del ministero degli Esteri di Mosca. La City si riempirà di personalità da tutto il mondo: Re Carlo III domani nell'Abbazia di Westminster ha invitato 200 leader e più di 500 tra capi di Stato e dignitari di tutto il ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Gran Bretagna elitigano pure sulla morteElisabetta II. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha infatti condannato la decisione di Londra di non invitare rappresentanti russi ai funerali di Elisabetta. «Riteniamo che questo tentativo britannico di utilizzare la tragedia nazionale che ha toccato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, per scopi geopolitici per regolare i conti con il nostro Paese... sia», laportavoce del ministero degli Esteri di Mosca. La City si riempirà di personalità da tutto il mondo: Re Carlo III domani nell'Abbazia di Westminster ha invitato 200 leader e più di 500 tra capi di Stato e dignitari di tutto il ...

tempoweb : #ReginaElisabetta, lite sul funerale e protesta della #Russia: “Profondamente immorale' #granbretagna #guerra… - Civetta46262114 : RT @andreacantelmo8: #Zakharova: 'E' una decisione 'profondamente immorale' quella presa dal governo britannico di non invitare rappresenta… - Armageddon5567 : RT @andreacantelmo8: #Zakharova: 'E' una decisione 'profondamente immorale' quella presa dal governo britannico di non invitare rappresenta… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Putin senza vergogna. Non invitato a cerimonia funebre lunedì di Elisabetta II a Londra, fa condannare dal suo ministero deg… - MariaTe18032022 : RT @andreacantelmo8: #Zakharova: 'E' una decisione 'profondamente immorale' quella presa dal governo britannico di non invitare rappresenta… -