Prodotti senza sale: sono veramente utili oppure no, la risposta (Di domenica 18 settembre 2022) Prodotti senza sale? Perché e quando acquistarli: ecco le indicazioni a riguardo sul consumo di questo alimento. Un tempo ritenuto un elemento pregiato, il sale era usato per la conservazione dei cibi; oggi lo utilizziamo per dar maggiore sapore ai nostri piatti, anche se spesso ne abusiamo. I Prodotti senza sale e la riduzione dell'alimento: le informazioni (foto: Pixabay).Quanto al sale infatti, bisogna dosarlo con attenzione e consumarlo con moderazione; in commercio ormai esistono anche diversi Prodotti privi di sale, ecco i dettagli a riguardo. Prodotti senza sale? Perché e quando acquistarli: ecco le indicazioni Come riporta il ...

