“Primo passo per il fotovoltaico vivente”, lo studio svizzero sui batteri che assorbono nanotubi di carbonio (Di domenica 18 settembre 2022) Una vera soluzione alla crisi energetica in corso e agli sforzi contro il cambiamento climatico. È il percorso che sembra suggerire uno studio dei ricercatori della Scuola Politecnica Federale di Losanna (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), in Svizzera, i cui risultati sono stati pubblicati in un articolo su Nature Nanotechnology. Alcuni batteri sono stati “convinti” ad assorbire spontaneamente nanotubi di carbonio a parete singola (SWCNT), tubi di atomi di carbonio con affascinanti proprietà meccaniche e ottiche. Questi nanotubi hanno illuminato la strada verso il fotovoltaico vivente, dispositivi biologici capaci di produrre energia utilizzando microrganismi fotosintetici. Ad ideare questa entusiasmante tecnica, con la quale potrebbero essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Una vera soluzione alla crisi energetica in corso e agli sforzi contro il cambiamento climatico. È il percorso che sembra suggerire unodei ricercatori della Scuola Politecnica Federale di Losanna (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), in Svizzera, i cui risultati sono stati pubblicati in un articolo su Nature Nanotechnology. Alcunisono stati “convinti” ad assorbire spontaneamentedia parete singola (SWCNT), tubi di atomi dicon affascinanti proprietà meccaniche e ottiche. Questihanno illuminato la strada verso il, dispositivi biologici capaci di produrre energia utilizzando microrganismi fotosintetici. Ad ideare questa entusiasmante tecnica, con la quale potrebbero essere ...

ricpuglisi : Auspico che nella prossima legislatura si possa festeggiare il fatto che Roberto Speranza non sia più ministro dell… - GiannettiMarco : RT @fattoquotidiano: “Primo passo per il fotovoltaico vivente”, lo studio svizzero sui batteri che assorbono nanotubi di carbonio https://t… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: “Primo passo per il fotovoltaico vivente”, lo studio svizzero sui batteri che assorbono nanotubi di carbonio https://t… - fattoquotidiano : “Primo passo per il fotovoltaico vivente”, lo studio svizzero sui batteri che assorbono nanotubi di carbonio - Heautontimoru15 : @BoccardoReal Servirebbe ripartire da una scuola libera, da un'informazione non di parte. Ci vorrebbero anni se si… -