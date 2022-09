Prevenire e affrontare il tumore al seno, presentato “Dragon Boat” (Di domenica 18 settembre 2022) Prevenire e affrontare il tumore al seno: si può riassumere così la finalità del progetto “Draqon Boat in Rosa”, promosso dall’Associazione Angela Serra Salerno e dai Canottieri Irno Salerno. Durante la conferenza stampa, sono state illustrate le fasi, le attività principali e l’obiettivo finale del progetto: migliorare attraverso lo sport la qualità di vita delle donne affette da tumore alla mammella e, più in generale, dei pazienti oncologici. Lo sport è da sempre considerato fondamentale nella prevenzione oncologica primaria e terziaria, nonché una risorsa importante durante le terapie. Nella fase iniziale, il progetto coinvolgerà 20 donne affette da tumore della mammella, che saranno seguite dal personale altamente qualificato del circolo Canottieri Irno e dai ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 settembre 2022)ilal: si può riassumere così la finalità del progetto “Draqonin Rosa”, promosso dall’Associazione Angela Serra Salerno e dai Canottieri Irno Salerno. Durante la conferenza stampa, sono state illustrate le fasi, le attività principali e l’obiettivo finale del progetto: migliorare attraverso lo sport la qualità di vita delle donne affette daalla mammella e, più in generale, dei pazienti oncologici. Lo sport è da sempre considerato fondamentale nella prevenzione oncologica primaria e terziaria, nonché una risorsa importante durante le terapie. Nella fase iniziale, il progetto coinvolgerà 20 donne affette dadella mammella, che saranno seguite dal personale altamente qualificato del circolo Canottieri Irno e dai ...

tvoggi : DRAGON BOAT DELLE DONNE IN ROSA PER COMBATTERE IL CANCRO Rimettersi in gioco attraverso il dragon boat e combattere… - ducci_elena : @joelmodena @NicolaPorro io delle sanzioni me ne fotto ..sapendo che ITalia non avrebbe retto economicamente tale s… - Dodajoya : @Marlena48491293 Arrivarci era per pensarci prima di affrontare una gravidanza non per decidere di abortire. Preve… - cristina_succu : RT @QrItaly: Quando ci troviamo ad affrontare situazioni di tensione, le tecniche della de-escalation possono aiutarci a prevenire lo svilu… - PoliticaNewsNow : Siccità, Conte (Lega): 'Europa deve fornire strumenti adeguati per prevenire e affrontare emergenze' -