Politano: «Il rigore non l’ho calciato come volevo, meglio così» (Di domenica 18 settembre 2022) Matteo Politano, l’autore del primo gol del Napoli su rigore contro il Milan, ha parlato ami microfoni di Danz come volevi calciare il rigore «volevo calciarlo centrale ma non è andato come volevo, però a volte capita che calci male e fai gol, mentre se calci bene non ce la fai. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni» Vero che il mister ce l’aveva con qualcuno oggi? «Il mister era contento, oggi ci teneva a fare bene e anche noi ci tenevamo a fare bene, ora avremmo un po’ di tempo per riposarci» come stai? «Ho un piccolo problema alla caviglia, l’ho messa male e si è un po’ gonfiata, ora vediamo nei prossimi giorni» he aria si respira nello spogliatoio? «C’è grande entusiasmo, quest’estate c’erano tante chiacchiere perchP aveva ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Matteo, l’autore del primo gol del Napoli sucontro il Milan, ha parlato ami microfoni di Danzvolevi calciare ilcalciarlo centrale ma non è andato, però a volte capita che calci male e fai gol, mentre se calci bene non ce la fai. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni» Vero che il mister ce l’aveva con qualcuno oggi? «Il mister era contento, oggi ci teneva a fare bene e anche noi ci tenevamo a fare bene, ora avremmo un po’ di tempo per riposarci»stai? «Ho un piccolo problema alla caviglia,messa male e si è un po’ gonfiata, ora vediamo nei prossimi giorni» he aria si respira nello spogliatoio? «C’è grande entusiasmo, quest’estate c’erano tante chiacchiere perchP aveva ...

