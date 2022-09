Podio keniano per la Maratonina di Udine. Tutti i vincitori

Leggi su udine20

(Di domenica 18 settembre 2022) Ancora una volta il Kenya domina la classifica dellaInternazionale Città di2022, aggiudicandosi tutto ilmaschile e quello femminile. A trionfare nell’edizione della piena rinascita della competizione promossa dall’Associazionese, svoltasi ieri mattina in condizioni meteo e climatiche ideali, è stato Mitei Musa Kipsoyan, alla sua prima mezza in Europa, impostosi sui più forti dei circa 900 concorrenti con l’eccellente tempo di 1h 02’05”. Subito dopo di lui ha tagliato il traguardo Panuel Mkungo, che ha fermato il cronometro a 1h 02’11”. Terzo Simon Mwangi, che ha percorso il velocissimo itinerario di gara – apertosi in via della Vittoria e chiusosi in via Vittorio Veneto – in 1h02’17”. Tra le donne ha invece brillato la keniana Janeth ...