Perché la morte della regina Elisabetta ci ha lasciati così male? (Di domenica 18 settembre 2022) Life&People.it Sono passati dieci giorni dalla scomparsa della regina Elisabetta II d'Inghilterra, eppure la sua morte continua ad essere epicentro di reazioni di dolore, disorientamento e cordoglio in ogni angolo del mondo. Amatissima e longeva, Elisabetta non era soltanto un capo di stato o una sovrana. Era un vero e proprio simbolo, portabandiera di un'era che ha accompagnato più di una generazione. Sembra naturale, quindi, che la sua morte abbia scatenato un'onda mediatica senza precedenti. Eppure, nel mare magnum di post, IG Stories e tweets, c'è chi ha preso la scomparsa della sovrana in modo decisamente personale. E – in questi giorni di trambusto prima dell'attesissimo funerale di domani – sta vivendo un vero e proprio lutto. Ma Perché – ...

