Pensione arriva il nuovo bonus: ma non è per tutti (Di domenica 18 settembre 2022) Pensione, arriva il nuovo bonus ma non è per tutti: ecco i dettagli su questo nuovo incentivo e come richiederlo. Pare essere ormai in arrivo un nuovo bonus per i pensionati promosso dal Governo Draghi, che tra pochissimo lascerà il posto ad un nuovo esecutivo che si deciderà alle imminenti elezioni. Ecco le informazioni sul nuovo bonus per i pensionati (foto: Pixabay).Intanto, sembra che il premier uscente abbia fatto un regalo ai pensionati, anche se non a tutti spetta questo nuovo bonus istituito; ecco i dettagli a riguardo e come fare per richiederlo.

