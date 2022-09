Pelosi in Armenia per portare la linea dei democratici Usa (Di domenica 18 settembre 2022) Il presidente della Camera dei Rappresentanti statunitense, Nancy Pelosi, domenica ha condannato con forza gli attacchi “illegali” dell’Azerbaigian al confine con l’Armenia, approfittando di una visita all’alleato russo per promettere il sostegno americano alla sua sovranità. Pelosi ha presentato il suo viaggio in Armenia come un tentativo di rafforzare il sostegno a quello che ha definito un faro di democrazia. Parlando nell’antica città di Yerevan, Pelosi ha detto che il suo viaggio ha avuto un significato in seguito agli “attacchi illegali e mortali dell’Azerbaigian sul territorio armeno” che hanno scatenato scontri di confine in cui sono rimaste uccise più di 200 persone. “Condanniamo fermamente questi attacchi”, ha detto parlando con accanto lo speaker del parlamento armeno, Alen Simonyan, che la ... Leggi su formiche (Di domenica 18 settembre 2022) Il presidente della Camera dei Rappresentanti statunitense, Nancy, domenica ha condannato con forza gli attacchi “illegali” dell’Azerbaigian al confine con l’, approfittando di una visita all’alleato russo per promettere il sostegno americano alla sua sovranità.ha presentato il suo viaggio income un tentativo di rafforzare il sostegno a quello che ha definito un faro di democrazia. Parlando nell’antica città di Yerevan,ha detto che il suo viaggio ha avuto un significato in seguito agli “attacchi illegali e mortali dell’Azerbaigian sul territorio armeno” che hanno scatenato scontri di confine in cui sono rimaste uccise più di 200 persone. “Condanniamo fermamente questi attacchi”, ha detto parlando con accanto lo speaker del parlamento armeno, Alen Simonyan, che la ...

