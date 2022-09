Pausini strumento della campagna elettorale (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo il rifiuto di intonare Bella Ciao Laura Pausini è stata al centro di vari dibattiti politici e “strumentalizzata” per la campagna elettorale Recentemente la cantante Laura Pausini è stata al centro di varie polemiche da quando durante una puntata di El Hormiguero, un popolare quiz della tv spagnola, ha deciso di non intonare la canzone Bella Ciao, inno e simbolo della Resistenza partigiana molto conosciuto anche in Spagna grazie alla serie tv Netflix La Casa di Carta. Ha infatti detto durante la trasmissione che in Italia è una canzone “politica”. Le polemiche sono state molteplici e la Pausini è stata resa oggetto della campagna elettorale, dunque strumentalizzata. La cantante ha deciso di esprimersi a ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo il rifiuto di intonare Bella Ciao Lauraè stata al centro di vari dibattiti politici e “strumentalizzata” per laRecentemente la cantante Lauraè stata al centro di varie polemiche da quando durante una puntata di El Hormiguero, un popolare quiztv spagnola, ha deciso di non intonare la canzone Bella Ciao, inno e simboloResistenza partigiana molto conosciuto anche in Spagna grazie alla serie tv Netflix La Casa di Carta. Ha infatti detto durante la trasmissione che in Italia è una canzone “politica”. Le polemiche sono state molteplici e laè stata resa oggetto, dunque strumentalizzata. La cantante ha deciso di esprimersi a ...

