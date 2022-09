Parata di vip a Taormina per il matrimonio del fratello di Diletta Leotta (Di domenica 18 settembre 2022) matrimonio vip ieri pomeriggio a Taormina. Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta, ha scelto la perla dello Jonio per impalmare Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 18 settembre 2022)vip ieri pomeriggio a. Mirko Manola,di, ha scelto la perla dello Jonio per impalmare Perizona Magazine.

SergVessicchio : PAESTUM, PARATA DI VIP PER IL CINEMA PREMIO ALBERTO SORDI A GIANCARLO GIANNINI STASERA SI REPLICA/VIDEO… - marmori60 : RT @marmori60: Alberto Matano, festa (glamour) per i suoi primi 50 anni: musica, parata di vip e una sola candelina - marmori60 : Alberto Matano, festa (glamour) per i suoi primi 50 anni: musica, parata di vip e una sola candelina… - Gazzettino : #alberto matano, festa (glamour) per i suoi primi 50 anni: musica, parata di vip e una sola candelina - ilmessaggeroit : #Alberto matano, festa (glamour) per i suoi primi 50 anni: musica, parata di vip e una sola candelina -