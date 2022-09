Papa Francesco da brividi su Napoli: “Ha l’estro di Maradona” (Di domenica 18 settembre 2022) Papa Francesco ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino, in cui ha voluto elogiare la bellezza della città di Napoli non facendo mancare un riferimento ad un suo conterraneo di eccezione come Diego Armando Maradona. Di seguito quanto riportato: Papa Francesco Napoli come Buenos Aires: “Buenos Aires è la città in cui sono nato. Conosco la sua bellezza e i suoi problemi. È vero che Napoli può ricordare qualcosa di lei. Ma sono città diverse. È vero anche che l’estro di Maradona può rappresentare in qualche modo l’estro collettivo di queste due città del Sud. La creatività. Il saper guardare oltre. L’importante è sempre che l’estro non sia mai fine a se stesso, ma sia ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 settembre 2022)ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino, in cui ha voluto elogiare la bellezza della città dinon facendo mancare un riferimento ad un suo conterraneo di eccezione come Diego Armando. Di seguito quanto riportato:come Buenos Aires: “Buenos Aires è la città in cui sono nato. Conosco la sua bellezza e i suoi problemi. È vero chepuò ricordare qualcosa di lei. Ma sono città diverse. È vero anche chedipuò rappresentare in qualche modocollettivo di queste due città del Sud. La creatività. Il saper guardare oltre. L’importante è sempre chenon sia mai fine a se stesso, ma sia ...

