Paolo Borsellino nuovo simbolo della speranza per la diplomazia Usa (Di domenica 18 settembre 2022) In quel grande ricordo che accomuna Giovanni Falcone e Paolo Borsellino , e che spesso si sta concretizzando con film e documentari alla tv, occorre dire che il secondo era ed è visto dalla diplomazia Usa come il “nuovo simbolo della speranza”. Nei dispacci inviati a Washington, e ora declassificati, viene perciò espressa la preoccupazione che la strage di via D’Amelio rappresenti un colpo alla credibilità dell’Italia, il fallimento di una politica incapace di sconfiggere la mafia. Quelle carte di trent’anni fa che descrivono il caos e le reazioni del Paese vengono alla luce per la prima volta nel libro di Andrea Spiri “The End 1992-1994. La fine della prima Repubblica negli Archivi segreti americani” edito da Baldini & Castoldi. Spiri, che è un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) In quel grande ricordo che accomuna Giovanni Falcone e, e che spesso si sta concretizzando con film e documentari alla tv, occorre dire che il secondo era ed è visto dallaUsa come il “”. Nei dispacci inviati a Washington, e ora declassificati, viene perciò espressa la preoccupazione che la strage di via D’Amelio rappresenti un colpo alla credibilità dell’Italia, il fallimento di una politica incapace di sconfiggere la mafia. Quelle carte di trent’anni fa che descrivono il caos e le reazioni del Paese vengono alla luce per la prima volta nel libro di Andrea Spiri “The End 1992-1994. La fineprima Repubblica negli Archivi segreti americani” edito da Baldini & Castoldi. Spiri, che è un ...

Angela3v999 : RT @guffanti_marco: Nel 1989 parte dossier #mafiaappalti. Scopo: accertare “la sussistenza, l’entità e le modalità di condizionamenti mafio… - guffanti_marco : La Procura di Caltanissetta, nel 2022, ha riapertosta un filone d'indagine, rispetto alle stragi ed in particolare… - guffanti_marco : Nel 1989 parte dossier #mafiaappalti. Scopo: accertare “la sussistenza, l’entità e le modalità di condizionamenti m… - rosaiaccheo : RT @laura_maffi: Il Movimento di Giuseppe Conte insieme alla Legalità di un Grande Magistrato come Roberto Scarpinato L'erede Di Giovanni… - robetronp : RT @laura_maffi: Il Movimento di Giuseppe Conte insieme alla Legalità di un Grande Magistrato come Roberto Scarpinato L'erede Di Giovanni… -