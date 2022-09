Pamela Prati al GF VIP e la causa contro Mediaset | cosa era successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 settembre 2022) Ormai è ufficiale, la showgirl— dopo sei anni di assenza — parteciperà alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Come prevedibile, le polemiche ed i rumors circa il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia non sono mancate ed hanno a che fare con la vicenda che la vide protagonista nel 2019. In merito a quest’ultima, è stato reso noto che latornerà sull’argomento insieme ad Alfonso Signorini. Intanto però la donna ha ritirato lacivile intentata. Maera? Leggi anche: GF VIP 7, Eliana Michelazzo parla di: ‘Entrambe sappiamo la verità su Mark Caltagirone’e il caso Mark Caltagirone Per rispondere ...