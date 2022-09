Pagelle Monza Juventus: follia Di Maria, Ciurria totale VOTI (Di domenica 18 settembre 2022) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Monza Juventus Le Pagelle dei protagonisti del match tra Monza e Juventus, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Monza: Di Gregorio 6; Marlon 6.5 (54? Caldirola 6), Marì 7, Izzo 7; Ciurria 7.5, Rovella 7.5, Sensi 6.5 (54? Barberis 6), Carlos Augusto 6 (84? Birindelli SV); Pessina 6, Dany Mota 6 (54? Gytkjaer 7.5), Caprari 6.5 (69? Colpani 6). All. Palladino 7.5Juventus: Perin 6; Danilo 6, Gatti 5, Bremer 5.5, De Sciglio 5 (85? Soulé SV); McKennie 4.5, Paredes 5, Miretti 6 (85? Fagioli SV); Di Maria 4, Vlahovic 5, Kostic 6 (77? Kean SV). All. Landucci (Allegri ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.: Di Gregorio 6; Marlon 6.5 (54? Caldirola 6), Marì 7, Izzo 7;7.5, Rovella 7.5, Sensi 6.5 (54? Barberis 6), Carlos Augusto 6 (84? Birindelli SV); Pessina 6, Dany Mota 6 (54? Gytkjaer 7.5), Caprari 6.5 (69? Colpani 6). All. Palladino 7.5: Perin 6; Danilo 6, Gatti 5, Bremer 5.5, De Sciglio 5 (85? Soulé SV); McKennie 4.5, Paredes 5, Miretti 6 (85? Fagioli SV); Di4, Vlahovic 5, Kostic 6 (77? Kean SV). All. Landucci (Allegri ...

