Pagelle Milan-Napoli 1-2: Dest e Tomori guai difensivi. Giroud c’è sempre (Di domenica 18 settembre 2022) Le Pagelle di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei rossoneri secondo la nostra redazione Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 settembre 2022) Ledi, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei rossoneri secondo la nostra redazione

thelumpur : Pagelle #MilanNapoli Simeone: 7 Entra per offrire caratteristiche diverse al Napoli in vantaggio, dettando la prof… - darioderrico : RT @antonio_gaito: #MilanNapoli 1-2, le pagelle: il Cholito fa sognare! #Kvara si conferma, #Meret, #Kim e #Rrahmani si esaltano https://t.… - MilanPress_it : MILAN-NAPOLI, LE PAGELLE???? Olivier #Giroud ancora al top contro le big, #Hernandez lotta fino alla fine?? Male, in… - arturinho94 : #Milan, che delusione col #Napoli! I rossoneri dominano al Meazza ma perdono per la prima volta in stagione: troppi… - antonio_gaito : #MilanNapoli 1-2, le pagelle: il Cholito fa sognare! #Kvara si conferma, #Meret, #Kim e #Rrahmani si esaltano -