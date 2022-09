Padova | abbattuto l’hotel Rio d’Oro a Montegrotto | il momento dell’esplosione – Video

(Di domenica 18 settembre 2022) L’ex Hotel Rio, a, in provincia diè statotramite un’implosione controllata domenica mattina. L’albergo era un edificio di otto piani, in stato di degrado da 15 anni. La sua demolizione lascia lo spazio a una casa di riposo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Padova, abbattuto l'hotel Rio d'Oro a Montegrotto: il momento dell'esplosione

