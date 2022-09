Ostia. Dai fasti al degrado più assoluto, la storia del ‘Bar Pino’: il ritrovo di vip e cittadini abbandonato dal Comune (Di domenica 18 settembre 2022) C’era una volta un bar. Non un semplice bar, ma un luogo diventato ritrovo per tanti cittadini di Ostia, che qui venivano a fare colazione, ma anche a prendere il gelato o la granita. Tra loro c’erano anche storici balneari lidensi, così come qualche politico locale, perché a un buon dolce non rinuncia nessuno. C’era. Ma non c’è più. Al posto dell’odore dei cornetti appena sfornati, puzza di escrementi e urina. Umani. Invece dei tavolini e dei banconi colorati, vetri infranti e arredi distrutti. Siamo a Ostia. E non in estrema periferia, bensì in centro, in via Rodolfo Grimaldi Casta, all’angolo con via Calenzana. Questa zona la chiamano “i Parioli di Ostia”. Una volta, forse. Adesso ci sono i marciapiedi pieni di erbacce alte più di mezzo metro. E poi c’è lei. La Casa della Cultura. Quello che doveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022) C’era una volta un bar. Non un semplice bar, ma un luogo diventatoper tantidi, che qui venivano a fare colazione, ma anche a prendere il gelato o la granita. Tra loro c’erano anche storici balneari lidensi, così come qualche politico locale, perché a un buon dolce non rinuncia nessuno. C’era. Ma non c’è più. Al posto dell’odore dei cornetti appena sfornati, puzza di escrementi e urina. Umani. Invece dei tavolini e dei banconi colorati, vetri infranti e arredi distrutti. Siamo a. E non in estrema periferia, bensì in centro, in via Rodolfo Grimaldi Casta, all’angolo con via Calenzana. Questa zona la chiamano “i Parioli di”. Una volta, forse. Adesso ci sono i marciapiedi pieni di erbacce alte più di mezzo metro. E poi c’è lei. La Casa della Cultura. Quello che doveva ...

