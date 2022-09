Oggi si vota per il Presidente della Provincia. Carica contesa tra Punzi e Melucci (Di domenica 18 settembre 2022) Oggi, domenica 18 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso il salone degli stemmi, si vota per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Taranto. A contendersi la Carica sono il sindaco di Montemesola Ignazio Punzi, a capo della lista di centrodestra “Alleanza Civica” e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, per il centrosinistra con la lista “Ali e Radici per la Terra Ionica 2050” che trova il sostegno del Movimento Cinque Stelle. Chiamati alle urne i grandi elettori, sindaci e consiglieri dei comuni della Provincia di Taranto. Non facciamo previsioni, anche se il regolamento che disciplina queste elezioni pone avanti il sindaco del capoluogo contro qualsiasi sfidante degli ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 18 settembre 2022), domenica 18 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso il salone degli stemmi, siper l’elezione del nuovodi Taranto. A contendersi lasono il sindaco di Montemesola Ignazio, a capolista di centrodestra “Alleanza Civica” e il sindaco di Taranto Rinaldo, per il centrosinistra con la lista “Ali e Radici per la Terra Ionica 2050” che trova il sostegno del Movimento Cinque Stelle. Chiamati alle urne i grandi elettori, sindaci e consiglieri dei comunidi Taranto. Non facciamo previsioni, anche se il regolamento che disciplina queste elezioni pone avanti il sindaco del capoluogo contro qualsiasi sfidante degli ...

CarloCalenda : Abbiamo presentato oggi un odg alla Camera per impegnare il Governo ad attivare il rigassificatore di Piombino il p… - GiuseppeConteIT : “Cambia il vento ma noi no…” Infuriano le polemiche in campagna elettorale, ma non ci lasciamo distrarre. Oggi si… - CarloCalenda : Persino M5S vota sì, anche se proprio oggi ha annunciato manifestazione di protesta nei prossimi giorni. Che tristezza. - infoitinterno : Oggi si vota per il Presidente della Provincia. Carica contesa tra Punzi e Melucci - macaruzzo : RT @CharlyMatt: Ieri sera Fanpage ha pubblicato un'inchiesta che racconta di una donna abusata sessualmente da un senatore, candidato alle… -