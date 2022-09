Obbligazioni speciali Tokyo vuole finanziare la nuova spesa militare

(Di domenica 18 settembre 2022) Il premier giapponese, Kishida Fumio, intende seguire la traiettoria tracciata da suo predecessore (Abe Shinzo) e rinforzare gli apparati militari del Paese, proponendo un incremento del bilancio della Difesa, attualmente fissato all’1% del Pil. Seguendo questo obiettivo, il governo giapponese ha iniziato a studiare un’emissione obbligazionaria speciale con cui coprire un significativo aumento del budget della Difesa. Secondo l’agenzia stampa Kyodo News, che ha avuto l’informazione da fonti a conoscenza del dossier, l’esecutivo Kishida valuta di ripagare le spese per il rimborso con un aumento delle aliquote fiscali per le aziende, e le tasse sulle sigarette. Entro fine anno,completerà la revisione sulla strategia di sicurezza nazionale e in quell’occasione presenterà i piani per espandere la propria panoplia. Il partito Liberal-democratico guidato da Kishida è ...

tvsvizzera.it

...Tra la parte che fornisce le informazioni e quella che le riceve nascono infatti delle. ed altre leggi, pongono a tutela dei segreti aziendali. Tali interpretazioni sono ...L'aiuto potrà essere concesso in diverse forme: sovvenzioni dirette, tassi di interesse agevolati su prestiti, prestiti agevolati, garanzie, anticipi rimborsabili, azioni e. Lo scopo è ... Giappone, obbligazioni speciali per aumento budget difesa - TVS tvsvizzera.it Il governo giapponese ha allo studio una speciale emissione obbligazionaria per coprire un significativo aumento del budget della difesa, come auspicato a più riprese dall'attuale esecutivo conservato ...Nella pratica contrattuale, soprattutto fra aziende che si accordano per concludere affari insieme, è frequente l'utilizzo di accordi di riservatezza. Vediamo cosa sono e come devono essere redatti.