Non solo sport: gli italiani si rilassano con il gossip (Di domenica 18 settembre 2022) Non solo sport, perché un italiano su due si rilassa leggendo notizie di gossip. Le riviste digitali e la cronaca rosa sono una piacevole abitudine per il 58% degli italiani. Ebbene sì, uomini e donne si ritagliano momenti per sé leggendo notizie sulle loro celebrità preferite. Riviste di gossip lette abitualmente dal 58% degli intervistati nell'ambito di un'indagine. Indagine che Readly, il servizio di abbonamento a quotidiani e riviste in digitale, ha commissionato alla società di ricerca YouGov. italiani si rilassano con il gossip! Nelle loro risposte, gli italiani affermano infatti dedicarsi, più o meno regolarmente, alla lettura di notizie sulla vita delle celebrità, con una modesta prevalenza di risposte femminili – il 64% –

