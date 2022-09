Non solo gas ed elettricità: la stangata arriva anche sulle spese condominiali. Perchè i palazzi rischiano di restare senza forniture (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo gas ed elettricità alle stelle teniamoci pronti ad una nuova stangata: quella sulle spese condominiali. Se pensavamo di cavarcela con docce fredde e riscaldamenti spenti fino a dicembre, arriva un’altra brutta sorpresa: gli aumenti riguarderanno anche le spese condominiali. A farlo sapere è Giulio Paoloemilio, presidente dell’Aiac Roma, l’associazione italiana amministratori di condominio il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo gas edalle stelle teniamoci pronti ad una nuova: quella. Se pensavamo di cavarcela con docce fredde e riscaldamenti spenti fino a dicembre,un’altra brutta sorpresa: gli aumenti riguarderannole. A farlo sapere è Giulio Paoloemilio, presidente dell’Aiac Roma, l’associazione italiana amministratori di condominio il L'articolo proviene da Leggilo.org.

davidefaraone : Ma se il #TerzoPolo non esiste e non ha voti, mi spiegate il perché di questi continui attacchi da destra e da sini… - marcofurfaro : In Italia, solo il 12% delle donne denuncia le violenze subite dai partner e il 6% quelle dei non partner. Continu… - GianlucaVasto : @matteorenzi Manco le 'palle' di fare la lista Italia Viva. Insomma come la Boschi a Volzano nel 2018: ti sei dovut… - magicadespell78 : @Th_Dm4570 Spiegami cosa intende, perché, se ho capito bene, non solo non ha studiato la storia, ma non ha visto ma… - Aldo29209690 : @Maurizi96745767 @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Hai perfettamente ragione.Come si vede che stai bene a soldi che nean… -