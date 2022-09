“Non sai mai…”: Fabrizio Frizzi, le parole che arrivano dritto al cuore – FOTO (Di domenica 18 settembre 2022) “Non sai mai…”: Fabrizio Frizzi, le parole del noto presentatore arrivano dritto al cuore dei migliaia di fan. La FOTO da non perdere. La mancanza del conduttore Fabrizio Frizzi è sempre più viva nei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 18 settembre 2022) “Non sai”:, ledel noto presentatorealdei migliaia di fan. Lada non perdere. La mancanza del conduttoreè sempre più viva nei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

VittorioSgarbi : #bologna #noimoderati Caro elettore, non devo prometterti niente; sai chi sono e quanto ho fatto per la difesa del… - fleinaudi : E se gli italiani decidessero di non votare tutti coloro che chiedono e promettono scostamenti di bilancio (cioè, n… - fabioalisei : @ifiglidellaRiv Spendine altri 2000€ di commercialista bravo perché non sai fare i conti. Le tasse si pagano sull’i… - 1Marzia2 : @Entreri_Arnodas @SplendorSolis00 @PoiSonSara_ Non ho bisogno di confrontarmi con chi è incoerente. Sai cosa mi pia… - ITSM4RCHFK : @Waxfake ma sai che in realtà non mi fa piangere -