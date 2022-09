No Dybala, no party: la Roma sbatte contro l'Atalanta. Espulso Mou (Di domenica 18 settembre 2022) No Dybala no party. Abituata ad avere l'asso argentino come soluzione offensiva per uscire dai labirinti avversari, la Roma senza il suo gioiello - costretto a fermarsi per un problema muscolare in fase di riscaldamento - sbatte contro la Dea che strappa una vittoria 'pesante' all'Olimpico che le garantisce il mantenimento della vetta in campionato confermando il suo grande avvio di stagione. È bastato un solo tiro in porta e una rete del giovanissimo Scalvini per affondare una squadra giallorossa arrembante ma scomposta, alla disperata ricerca del pareggio dopo la rete da Scalvini al 35'. Un inseguimento avvenuto con tanta cuore ma poca testa, quella che invece ci ha messo l'Atalanta, che pur subendo gli assalti ha retto senza disunirsi soffrendo fino alla fine con caparbietà e ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022) Nono. Abituata ad avere l'asso argentino come soluzione offensiva per uscire dai labirinti avversari, lasenza il suo gioiello - costretto a fermarsi per un problema muscolare in fase di riscaldamento -la Dea che strappa una vittoria 'pesante' all'Olimpico che le garantisce il mantenimento della vetta in campionato confermando il suo grande avvio di stagione. È bastato un solo tiro in porta e una rete del giovanissimo Scalvini per affondare una squadra giallorossa arrembante ma scomposta, alla disperata ricerca del pareggio dopo la rete da Scalvini al 35'. Un inseguimento avvenuto con tanta cuore ma poca testa, quella che invece ci ha messo l', che pur subendo gli assalti ha retto senza disunirsi soffrendo fino alla fine con caparbietà e ...

tempoweb : No Dybala, no party: la #Roma sbatte contro l'#Atalanta. Espulso #Mourinho #RomaAtalanta #18settembre… - Esad__Ahmed : RT @chiesaditotti: Roma in the 2000s: No Totti, No Party Roma in the 2020s: No Dybala, No Dice - chiesaditotti : Roma in the 2000s: No Totti, No Party Roma in the 2020s: No Dybala, No Dice - PazzoGuise18 : No Dybala No Party… Roma 0 Atalanta 3 - AnnaPinaju : Quindi no campioni,no party? E ci voleva il signor nessuno a 9 min?Uno convinto che un gioco non serva,non è un mot… -

