NASCAR Cup Series | Bristol | Buescher regala la prima gioia della storia al RFK Racing Reddick | Ky Busch | Harvick e Dillon lasciano i Playoffs

(Di domenica 18 settembre 2022) Chrislaal RFKal termine di una rocambolesca tappa in quel di. Il texano ha firmato la seconda vittoria in carriera in occasione dell’Elimination Race del ‘Round of 16’, Tyler, Kyle, Austine Kevinsono ufficialmente out dalla lotta per i. La notte nel ‘The Last Great Colosseum’ si è aperta con un’interessante Stage 1 che ha visto in difficoltà due delle tre Ford del Team Penske. Ryan Blaney #12 ed Austin Cindric #2 hanno infatti avuto due distinti problemi nel primo terzo di gara, una situazione non piacevole che ha messo in discussione il passaggio del turno per questi ultimi. Discorso differente per Brad Keselowski, ...

Lo storico catino che sorge nello Stato del North Carolina tornerà ad accogliere una competizione delladopo oltre 20 anni , l'ultima prova dellaSeries risale infatti al 1996 con il ...Proprio il pilota finlandese, ex campione del mondo di F1 nel 2007, ha espresso la propria opinione alla stampa al termine del debutto nellaSeries in occasione del round di domenica a ... NASCAR Cup Series, rimandata finale della regular season di Daytona. Alle 16.00 la bandiera verde Chris Buescher closed out a bizarre first round of NASCAR's playoffs in which none of the title contenders won a race by becoming the 19th winner this season with his victory Saturday night at Bristol ...Daniel Suárez spins, collects multiple playoff drivers in Lap 276 wreck in the Cup Series elimination race at Bristol Motor Speedway.