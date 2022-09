Napoli, quando torna Osimhen? La data del rientro (Di domenica 18 settembre 2022) Napoli, quando torna Osimhen? La data del rientro in campo Il grande assente in casa Napoli è senza dubbio Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è uscito per infortunio verso il finale del primo tempo della sfida di Champions League contro il Liverpool, per una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Il Napoli dovrà fare a meno del proprio numero nove per diverse gare. Osimhen sarà l’assente illustre del big match fra Milan e Napoli, gara tutta ad alta quota. Il nigeriano tornerà con ogni probabilità in gruppo a inizio ottobre, al rientro dalla sosta nazionali. Difficile pensare che Spalletti decida di rischiarlo subito: forzare il rientro potrebbe ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 18 settembre 2022)? Ladelin campo Il grande assente in casaè senza dubbio Victor. L’attaccante nigeriano è uscito per infortunio verso il finale del primo tempo della sfida di Champions League contro il Liverpool, per una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Ildovrà fare a meno del proprio numero nove per diverse gare.sarà l’assente illustre del big match fra Milan e, gara tutta ad alta quota. Il nigeriano tornerà con ogni probabilità in gruppo a inizio ottobre, aldalla sosta nazionali. Difficile pensare che Spalletti decida di rischiarlo subito: forzare ilpotrebbe ...

