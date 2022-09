Napoli, occhio a lui: può prendersi il Milan senza Leao (Di domenica 18 settembre 2022) Questa sera si disputerà una gara che ha il sapore delle grandi sfide: Milan e Napoli si affronteranno a San Siro in un duello fra due delle tre squadre in vetta al campionato in questo momento della stagione (l’altra è l’Atalanta). Il match sarà ricco di stelle da una parte e dall’altra ma dovrà fare a meno di due attaccanti di livello assoluto come Osimhen e Leao. La differenza fra le due assenze (spiegata più dettagliatamente qui) però sta nel fatto che il Napoli ha già sperimentato soluzioni alternative al proprio bomber con successo, come ad esempio Raspadori. Non è invece ben chiaro come cambierà il piano gara del Milan con l’assenza di Leao e quale sarà il calciatore su cui i rossoneri punteranno per sostituirlo, più che a livello di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 settembre 2022) Questa sera si disputerà una gara che ha il sapore delle grandi sfide:si affronteranno a San Siro in un duello fra due delle tre squadre in vetta al campionato in questo momento della stagione (l’altra è l’Atalanta). Il match sarà ricco di stelle da una parte e dall’altra ma dovrà fare a meno di due attaccanti di livello assoluto come Osimhen e. La differenza fra le due assenze (spiegata più dettagliatamente qui) però sta nel fatto che ilha già sperimentato soluzioni alternative al proprio bomber con successo, come ad esempio Raspadori. Non è invece ben chiaro come cambierà il piano gara delcon l’asdie quale sarà il calciatore su cui i rossoneri punteranno per sostituirlo, più che a livello di ...

occhio_notizie : Il “lanciatore”, invece, è in fuga ma i militari sono sulle sue tracce - occhio_notizie : Presenti anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda e capire la natura del… - occhio_notizie : ?? ULTIM'ORA - Addio a Graziella Pagano, una vita di passione per la politica: 'Il mio seggio scatterà in Paradiso'… - occhio_notizie : #PapaFrancesco racconta il suo rapporto con la città di #Napoli - fernandam58 : @AngeloBonelli1 @matteorenzi @jetdeiricchi Sbaglio o di diceva che ad essere “bandito” fossero quelli che usavano i… -