sportli26181512 : Napoli, le pagelle di CM: il Milan balla contro Kvara, Simeone fa volare gli azzurri: Milan-Napoli 1-2 Napoli Meret… - evivanco7 : RT @DailyMilan_it: Le pagelle rossonere di Milan-Napoli 1-2 - milanistasnob : Pagelle oneste milan napoli Maignan 5.5 Calabria 6 Kjaer 6 Kalulu 5 Tomori 6 Theo 6.5 Tonali 6.5 Bennacer 6.5 Cdk… - DailyMilan_it : Le pagelle rossonere di Milan-Napoli 1-2 - infoitinterno : Pagelle Milan-Napoli: Kvaratskhelia 'affetta' come Salt Bae! Meret chiude tutto, Simeone d'alta scuola -

Lee il tabellino. Salernitana e Lecce scendono in campo il venerdì alle 20:45 per dare il ... Sassuolo e Torino e tre pareggi con Empoli ,e Monza . La cronaca dei 90 Partita piuttosto ...... Dzeko e Dumfries firmano il successo nerazzurro Ledi Viktoria Plzen - Inter: Vlkanova un ...30 Atalanta PreMatch Inter Mercoledì 4 Gennaio 2023 - 20:45 Inter PreMatchDomenica 8 Gennaio ...Bene Diaz, Giroud e Theo. Male Dest, Tomori opaco. Queste le pagelle di Milan-Napoli, spiccano Giroud, Brahim Diaz e Theo Hernandez, per Dest una serata da incubo, opaco anche Tomori. Le pagelle Maign ...Si è appena concluso il big match tra Milan e Napoli valevole per la settima giornata di Serie A. Gli azzurri espugnano il San Siro di Milano grazie ai gol di Politano e Simeone. Ai rossoneri non bast ...