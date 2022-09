Napoli in vetta, il Milan cade senza Leao. Politano e Simeone, protagonisti a sorpresa (Di domenica 18 settembre 2022) Napoli capolista dopo il big match di San Siro. Il Milan subisce la prima sconfitta stagionale. Nella sfida delle assenze, quella di Rafa Leao pesa più di Osimhen. Alla fine però la decidono gli attori non protagonisti: Politano apre, Simeone chiude. Stavolta non basta il solito Olivier Giroud. Altro gol pesante, che però non vale punti per i rossoneri. “Spero nel pareggio“, aveva confessato Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta resta deluso e deve accettare la compagnia di Spalletti in vetta a quota 17 punti. Tutti gli occhi sono su Kvaratskhelia che fa ammonire Kjaer e Calabria con i suoi cambi di passo. I ritmi sono alti e le due squadre piuttosto corte. Per vedere la prima vera chance della contesa bisogna aspettare il 13’, quando Krunic trova coi tempi giusti ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022)capolista dopo il big match di San Siro. Ilsubisce la prima sconfitta stagionale. Nella sfida delle assenze, quella di Rafapesa più di Osimhen. Alla fine però la decidono gli attori nonapre,chiude. Stavolta non basta il solito Olivier Giroud. Altro gol pesante, che però non vale punti per i rossoneri. “Spero nel pareggio“, aveva confessato Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta resta deluso e deve accettare la compagnia di Spalletti ina quota 17 punti. Tutti gli occhi sono su Kvaratskhelia che fa ammonire Kjaer e Calabria con i suoi cambi di passo. I ritmi sono alti e le due squadre piuttosto corte. Per vedere la prima vera chance della contesa bisogna aspettare il 13’, quando Krunic trova coi tempi giusti ...

