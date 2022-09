Napoli | è morta l’ex senatrice Graziella Pagano | era candidata con Italia Viva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) “Cari amici, cari compagni la mia battaglia finisce qui“. Con queste parole è stata annunciata la morte di. Un post apparso questa mattina, domenica 18 settembre, sul suo profilo Facebook.si è spenta dopo una lunga malattia all’età di 77 anni: “Purtroppo la mia malattia ha avuto la meglio: ma ho combattuto con vigore fino alla fine. Interrompete la campagna elettorale solo per venire al mio funerale, se vi va”, si legge.era in lista per il collegio plurinominale dinelle fila di, alle spalle di Ettore Rosato, presidente nazionale del partito. È stata consigliera comunale didal 1987 al 1992, anno in cui è stata elettadella Repubblica col Pds. ...