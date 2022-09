Nancy Pelosi, l'ultimo azzardo: la visita che può scatenare il caos globale (Di domenica 18 settembre 2022) I teatri di crisi stanno pian piano diventando la specialità preferita della Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Democratica di ferro, ma non certo campionessa di diplomazia, ad inizio agosto, con il mondo intero allarmato dagli sviluppi della guerra in Ucraina, aveva pensato bene di organizzare un viaggio a Taiwan provocando un incidente diplomatico tra Usa e Cina (che rivendica da sempre la propria sovranità sull'Isola di Formosa) che per poco non si è tradotto nell'apertura di un nuovo fronte militare. Ma siccome di conflitti sparsi per il globo ce ne sono già molti, come meta del suo prossimo viaggio Pelosi ne ha scelto uno già pronto, l'Armenia, dove atterrerà oggi, come ha annunciato ieri a Berlino in occasione del G7 dei presidenti delle Camere: «Siamo molto contenti e fieri di poter fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) I teatri di crisi stanno pian piano diventando la specialità preferita della Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Democratica di ferro, ma non certo campionessa di diplomazia, ad inizio agosto, con il mondo intero allarmato dagli sviluppi della guerra in Ucraina, aveva pensato bene di organizzare un viaggio a Taiwan provocando un incidente diplomatico tra Usa e Cina (che rivendica da sempre la propria sovranità sull'Isola di Formosa) che per poco non si è tradotto nell'apertura di un nuovo fronte militare. Ma siccome di conflitti sparsi per il globo ce ne sono già molti, come meta del suo prossimo viaggione ha scelto uno già pronto, l'Armenia, dove atterrerà oggi, come ha annunciato ieri a Berlino in occasione del G7 dei presidenti delle Camere: «Siamo molto contenti e fieri di poter fare ...

just_a_foody : RT @aw_journal2021: Nancy Pelosi arrived in Armenia / News / Nezavisimaya Gazeta - Rodica17957578 : RT @TatiUdaci: Nancy Pelosi: 'Un cessate il fuoco richiede un supporto militare significativo per l'Ucraina, assistenza umanitaria ed econ… - Frank82220072 : @TatiUdaci Nancy pelosi far poco ritorna a stendere ì panni - M09410397 : RT @RoINTEL: Nancy Pelosi arrived in Armenia - EdiTMMecchia : ??????????La delegazione del Congresso degli Stati Uniti, guidata da Nancy Pelosi, è arrivata a Yerevan, in Armenia. l… -