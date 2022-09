Muri anti bivacchi alla Stazione Termini: ecco come verrà contrastato il degrado (Di domenica 18 settembre 2022) Niente più bivacchi lungo i marciapiedi, nella galleria che ormai è diventato un dormitorio, tra via Marsala e via Giovanni Giolitti, a ridosso della Stazione Termini. Per eliminarli, è stato approvato un piano, dal valore complessivo di circa 190 mila euro, che vede l’installazione di pilastri in travertino. Così è stato stabilito nella riunione tra Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Campidoglio, MIC e vigili del Fuoco. Sempre utilizzando il travertino verranno chiuse anche le finestre che costeggiano la galleria. Leggi anche: Roma, insegue il rapinatore a Termini ma viene aggredito dal complice: “risveglio” da incubo per un passeggero Eliminare il degrado L’intento è quello di eliminare il degrado attorno alla Stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022) Niente piùlungo i marciapiedi, nella galleria che ormai è diventato un dormitorio, tra via Marsala e via Giovanni Giolitti, a ridosso della. Per eliminarli, è stato approvato un piano, dal valore complessivo di circa 190 mila euro, che vede l’instzione di pilastri in travertino. Così è stato stabilito nella riunione tra Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Campidoglio, MIC e vigili del Fuoco. Sempre utilizzando il travertino verranno chiuse anche le finestre che costeggiano la galleria. Leggi anche: Roma, insegue il rapinatore ama viene aggredito dal complice: “risveglio” da incubo per un passeggero Eliminare ilL’intento è quello di eliminare ilattorno...

