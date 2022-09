Muore detenuto a Poggioreale, Ciambriello: “Occorre intercettare disagio per evitare l’irreparabile” (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Luigi 56 anni è morto, probabilmente per infarto, nella prima mattinata di oggi nel carcere di Poggioreale. Ho incontrato in mattinata i suoi quattro compagni di cella del reparto Livorno che mi hanno raccontato dei suoi dolori, da giorni, dolore al braccio, vomito, degli interventi fatti dal medico di turno in nottata. Ma perchè non è stato chiamato il 118 visto che c’erano tutti i sintomi di un preinfarto? Invoco più sforzi ed interventi concreti per migliorare le condizioni di vita nelle carceri, a partire dalla sanità penitenziaria, Intercettando il disagio, gli eventi sentinella,i problemi sanitari prima che accada l’irreparabile,”, così il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello racconta dell’ennesima morte in carcere. Dall’inizio dell’anno in Campania ci sono state ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Luigi 56 anni è morto, probabilmente per infarto, nella prima mattinata di oggi nel carcere di. Ho incontrato in mattinata i suoi quattro compagni di cella del reparto Livorno che mi hanno raccontato dei suoi dolori, da giorni, dolore al braccio, vomito, degli interventi fatti dal medico di turno in nottata. Ma perchè non è stato chiamato il 118 visto che c’erano tutti i sintomi di un preinfarto? Invoco più sforzi ed interventi concreti per migliorare le condizioni di vita nelle carceri, a partire dalla sanità penitenziaria, Intercettando il, gli eventi sentinella,i problemi sanitari prima che accada,”, così il garante campano dei detenuti Samueleracconta dell’ennesima morte in carcere. Dall’inizio dell’anno in Campania ci sono state ...

simacheansiaa : In quale realtà si muore con un cacciavite sul fianco ma si sopravvive con uno sparo in pieno petto? In quale realt… - LikeQuotidiano : Roberto si è suicidato in #carcere «perché, nonostante chiedesse aiuto ai medici per il suo stato di salute, veniva… - Qangaceiro : RT @PalermoToday: Pagliarelli, giovane s'impicca in carcere e muore dopo quasi 20 giorni: 'La sua vita poteva essere salvata' - PalermoToday : Pagliarelli, giovane s'impicca in carcere e muore dopo quasi 20 giorni: 'La sua vita poteva essere salvata'… - telodogratis : Nuovo suicidio in carcere, detenuto muore dopo giorni di agonia -