MotoGP | pagelle GP Aragon 2022 | Bastianini indomabile | Bagnaia riflessivo | Aleix Espargarò raccoglie il massimo

Leggi su oasport

(Di domenica 18 settembre 2022) LEDEL GP D’Enea(Ducati) 9,5: quarta vittoria stagionale e rivincita nei confronti del futuro compagno di squadradopo il secondo posto in volata a Misano. Questa volta il romagnolo del Team Gresini sorprende Pecco all’ultimo giro e si prende i 25 punti, tenendo aperta anche una piccola fiammella di speranza per il titolo (la vetta è distante 48 punti). Francesco(Ducati) 9: un’altra grande prestazione, magli nega la quinta vittoria consecutiva all’ultimo giro per 42 millesimi. In ogni caso il secondo posto odierno è positivo, perché lo proietta a -10 dal leader Quartararo (caduto al primo giro dopo aver tamponato Marc Marquez) a cinque gare dalla fine....