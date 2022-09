MotoGP | Jorge Martin | “Fine settimana sia positivo che negativo | ho avuto problemi con l’anteriore”

(Di domenica 18 settembre 2022) La sesta posizione finale dial Gran Premio di Aragon 2022 dinon lascia particolarmente soddisfatto lo spagnolo; infatti, il weekend non è andato propriamente come previsto, con situazioni sia negative che positive e che hanno inciso sul risultato conquistato. La gestione, in particolare, deldella moto ha dato non pochial pilota del team Prima Pramac Racing, che porta sì a casa un risultato tutto sommato, ma con la sensazione che si poteva fare qualcosa di più su questa pista. Ecco il commento dello spagnolo alla gara riportato sul sito ufficiale del suo team: “È stato undove ho trovato situazioni positive e negative. Hodeicon la parte ...

Martin (Prima Pramac Racing) " 1:47.402 02. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) + 0.074 03. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.107 04. Enea Bastianini (Gresini Racing) +...... quindicesimo appuntamento della stagione2022, in programma questo fine settimana sul ... chiudendo la FP2 in 1:47.639, in quinta posizione, a 237 millesimi dalla Desmosedici GP diMartín (...Quinto posto per Miller davanti ad altre tre Desmosedici, quelle dello spagnolo Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), dell ... Fabio Quartararo rimane in testa alla classifica del Mondiale MotoGP 2022 ...Quarto successo stagionale per il ducatista di Gresini. Il pilota del team ufficiale recupera 20 punti dal francese della Yamaha e si porta a -10.