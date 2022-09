MotoGP, Johann Zarco: “Siamo andati molto meglio rispetto a Misano” (Di domenica 18 settembre 2022) Johann Zarco esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Aragon, 15mo impegno del Motomondiale 2022. Il francese ha completato la prova in ottava piazza alle spalle di Luca Marini (VR46) e dello spagnolo Jorge Martin (Pramac). Il transalpino ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Il feeling durante la gara è stato molto buono, tutto è andato molto meglio rispetto al week-end di Misano. Sicuramente ci dei miglioramenti e non posso che essere contento di questo”. Il nativo di Cannes ha concluso il suo intervento dicendo: “Chiaramente il mio risultato non è sufficiente per poter aspirare al podio. Sono ottimista in vista delle prossime gare ad iniziare dalla tappa di Motegi di settimana prossima”. MotoGP, Marco Bezzecchi: ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Aragon, 15mo impegno del Motomondiale 2022. Il francese ha completato la prova in ottava piazza alle spalle di Luca Marini (VR46) e dello spagnolo Jorge Martin (Pramac). Il transalpino ha riportato ai microfoni della propria formazione: “Il feeling durante la gara è statobuono, tutto è andatoal week-end di. Sicuramente ci dei miglioramenti e non posso che essere contento di questo”. Il nativo di Cannes ha concluso il suo intervento dicendo: “Chiaramente il mio risultato non è sufficiente per poter aspirare al podio. Sono ottimista in vista delle prossime gare ad iniziare dalla tappa di Motegi di settimana prossima”., Marco Bezzecchi: ...

