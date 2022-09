MotoGP, il calendario provvisorio del Motomondiale 2023. Incognita Kazakistan, confermate Mugello e Misano (Di domenica 18 settembre 2022) In attesa dell’annuncio ufficiale da parte della DORNA, emerge una bozza del calendario provvisorio del Motomondiale 2023. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere 21 al momento i round previsti per la prossima stagione con l’unica Incognita legata al Kazakistan (GP collocato il 9 luglio). Nessuna novità di rilievo per quanto riguarda le gare italiani, con il Mugello programmato il 4 giugno e Misano il 10 settembre. Da segnalare alcune modifiche relative alle date del GP d’Aragon (anticipato di oltre tre mesi rispetto al calendario attuale) e del GP di Catalogna (posticipato ad inizio settembre). Confermato l’opening stagionale a Portimao il 26 marzo, mentre il Gran Premio del Qatar chiuderà la trasferta ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) In attesa dell’annuncio ufficiale da parte della DORNA, emerge una bozza deldel. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere 21 al momento i round previsti per la prossima stagione con l’unicalegata al(GP collocato il 9 luglio). Nessuna novità di rilievo per quanto riguarda le gare italiani, con ilprogrammato il 4 giugno eil 10 settembre. Da segnalare alcune modifiche relative alle date del GP d’Aragon (anticipato di oltre tre mesi rispetto alattuale) e del GP di Catalogna (posticipato ad inizio settembre). Confermato l’opening stagionale a Portimao il 26 marzo, mentre il Gran Premio del Qatar chiuderà la trasferta ...

