MotoGP, GP Giappone 2022 in tv: programma, date, orari e diretta streaming

Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio del Giappone, valevole per il sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2022, in programma da venerdì 23 a domenica 25 settembre sul circuito di Motegi. Giovedì 22 settembre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 23 si scende in pista per la prima sessione di prove libere, in programma alle 8:05. Sabato 24, alle ore 3:50, avranno luogo le prove libere 2. Nella mattinata italiana si torna in pista per la terza sessione di prove libere (alle ore 7:25) e per le qualifiche (alle ore 8:05). Domenica 25 settembre warm-up alle ore 3:40 e gara alle ore 8. Tutto il Gran Premio del Giappone sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati ...

