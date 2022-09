MotoGP, GP Aragon 2022; Francesco Bagnaia può guadagnare punti, ma la Ducati gli coprirà le spalle? (Di domenica 18 settembre 2022) Alle ore 14.00 ad Alcañiz, cittadina dedita alla coltivazione dell’ulivo e alle corse motoristiche, prenderà il via il Gran Premio d’Aragona, quindicesimo atto del Mondiale MotoGP. Un Mondiale che sembrava deciso tre mesi fa e invece, contro ogni previsione, si è progressivamente riaperto. Merito soprattutto di Francesco Bagnaia, il quale è in striscia aperta di 4 vittorie consecutive. Pecco ha ridotto a 30 i punti di ritardo da Fabio Quartararo e torna sulla pista dove, lo scorso anno, conquistò il primo successo della carriera. La tavola per il pokerissimo è apparecchiata, perché il piemontese scatterà dalla pole position davanti al compagno di box del presente (Jack Miller) e quello del futuro (Enea Bastianini). Difficile credere che da Borgo Panigale non arrivino chiare indicazioni in merito alla ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Alle ore 14.00 ad Alcañiz, cittadina dedita alla coltivazione dell’ulivo e alle corse motoristiche, prenderà il via il Gran Premio d’a, quindicesimo atto del Mondiale. Un Mondiale che sembrava deciso tre mesi fa e invece, contro ogni previsione, si è progressivamente riaperto. Merito soprattutto di, il quale è in striscia aperta di 4 vittorie consecutive. Pecco ha ridotto a 30 idi ritardo da Fabio Quartararo e torna sulla pista dove, lo scorso anno, conquistò il primo successo della carriera. La tavola per il pokerissimo è apparecchiata, perché il piemontese scatterà dalla pole position davanti al compagno di box del presente (Jack Miller) e quello del futuro (Enea Bastianini). Difficile credere che da Borgo Panigale non arrivino chiare indicazioni in merito alla ...

